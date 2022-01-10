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Dünya

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Kazak mevkidaşı Tileuberdi'ye destek mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi'ye ülkede yaşanan hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili destek mesajı verdi.

Emre Aytekin   | 10.01.2022
Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Kazak mevkidaşı Tileuberdi'ye destek mesajı

Pekin


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang, Kazak mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede ülkede son günlerde çatışmaya dönüşen protestolara ilişkin değerlendirmede bulunan Vang, Çin'in, daimi kapsamlı stratejik ortağı olarak, ülkenin kaderinin ve geleceğinin tehlikede olduğu bu kritik dönemeçte, Kazakistan'ın şiddeti önleme ve istikrarı sağlama çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in 3 gün önce Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'e gönderdiği sözlü mesajda hükümete açık desteğini ilettiğini hatırlatan Vang, "Çin, iki devlet başkanının vardığı siyasi uzlaşmanın gereğini yerine getirmeye ve Kazakistan'a gerekli desteği ve yardımı vermeye hazırdır." dedi.

Tileuberdi de ülkedeki son gelişmeler hakkımda verdiği bilgide, Kazakistan'ın iyi planlanmış bir terörist eylem ile karşılaştığını, çok sayıda yerde aynı anda binlerce polis, askeri kolluk gücü ve tıbbi personelin saldırılarla karşılaştığını kaydetti.

Hükümetin zamanında ve kararlı tedbirlerle durumu kontrol altına aldığını, barışın ve huzurun yeniden tesis edildiği ifade eden Tileuberdi, ülkedeki yabancı kurumlar ve çalışanlarının, yabancı yatırımların korunacağını, uluslararası anlaşmalara ve yükümlülüklere bağlı kalınacağını vurguladı.

Vang, Kazakistan'da ilan edilen Ulusal Yas Günü vesilesiyle terör ve şiddet eylemleri ile mücadele ederken hayatını kaydeden güvenlik güçleri için baş sağlığı dilerken, olaylarda zarar gören masum insanlar için sempati duygularını dile getirdi.

"Renkli devrim girişimlerine karşı çıkacağız"

Kazakistan'da aniden ortaya çıkan kargaşanın Orta Asya'nın nasıl hala zorluklara gebe olduğunu, dış güçlerin bölgede barış ve huzuru istemediğini bir kez daha ortaya koyduğu görüşünü dile getiren Vang, "Orta Asya'nın uzun dönemli istikrarını korumasını, kalkınma ve yeniden canlanma yoluna girmesini herkesten çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin'in Kazakistan ile her iki ülkenin siyasi rejiminin ve sisteminin güvenliğini sağlamak üzere dış müdahalelere karşı asayiş ve güvenlik alanlarında iş birliğini geliştirmeyi istediğini belirten Vang, "Renkli devrim girişimlerini önlemek için birlikte çalışacağız. Dış güçlerin müdahale ve sızma girişimlerine birlikte karşı duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Vang'ın önerisini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Tileuberdi de "üç karşıt güç" olarak adlandırdığı terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılığa karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada Vang, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'i 4 Şubat'ta düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları açılış törenine katılmak üzere Pekin'e davet etti.

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