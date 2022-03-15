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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çin Dışişleri Bakanı Vang: Ukrayna krizinin tarafı değiliz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Ukrayna'daki krizin tarafı olmadığını, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemediğini belirtti.

Emre Aytekin   | 15.03.2022
Çin Dışişleri Bakanı Vang: Ukrayna krizinin tarafı değiliz

Pekin

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares Bueno ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki mevcut duruma dair görüş alışverişinde bulundu.

İspanyol Bakan Bueno, görüşmede Ukrayna'daki durumun Avrupa'da barışı ve istikrarı tehdit ettiğini, ülkesinin savaşın en kısa zamanda diyalog ve diplomatik yollarla durdurulmasını umduğunu belirterek, Çin'in bu konuda olumlu rol oynamasını dilediğini ifade etti.

Vang da Çin'in BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi bir ülke olarak başından bu yana barış görüşmelerini teşvik ettiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki dördüncü tur barış görüşmelerinin tüm taraflar için kabul edilebilir ilerlemeler sağlamasını umduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki krizin, Avrupa'da yıllar içinde biriken güvenlik endişelerinin sonucu olduğuna işaret eden Vang, Çin'in Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması ve barış görüşmeleriyle savaşın bitirilmesini teşvik ederken aynı zamanda Avrupa ve Rusya'nın da eşit temelde diyalog ve müzakerelerle birbirinin güvenlik endişelerine makul çözümler bulmasını ve dengeli, etkin ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturmasını umduğunu vurguladı.

Çin'in sorunların yaptırımlarla çözülmesini hiçbir zaman desteklemediğini ve uluslararası hukukta karşılığı olmayan tek taraflı yaptırımlara daima karşı çıktığını, bu tür adımların uluslararası kuralların önemini azaltacağını kaydeden Vang, tüm ülke halklarının refahını olumsuz etkileyeceğine inandığını belirtti.

Vang, "Çin, krizin doğrudan bir tarafı değildir ve daha fazla yaptırımdan etkilenmek istememektedir. Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını korumaya hakkı vardır." dedi.

Bakan Vang, İspanya'nın Avrupa'da bir istikrar unsuru olduğu ve krizin barışçıl şekilde çözülmesine katkı sağlayabileceğini ifade ederek sözlerini noktaladı.

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