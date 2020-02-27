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Dünya, Koronavirüs

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı

Çin'de son 24 saatte 433 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı.

Fuat Kabakcı   | 27.02.2020
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı

Pekin

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan can kaybı 2 bin 746’ya yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Söz konusu ölümlerin 26’sı Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, Heylongciang ve Haynan eyaletleriyle başkent Pekin’de birer kişi öldü.

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 746’ya ulaşırken, toplam virüs bulaşan kişi sayısı 78 bin 497’ye yükseldi.

Kovid-19’dan iyileşerek, taburcu edilenlerin sayısı 32 bin 495’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 358’e, gözetim altındaki kişilerin sayısı 71 bin 572’ye geriledi.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 91’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.


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