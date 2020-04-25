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Dünya, Koronavirüs

Çin’de 12, Güney Kore'de 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin’de 12, Güney Kore’de 10 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Fuat Kabakcı   | 25.04.2020
Çin’de 12, Güney Kore'de 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11’i yurt dışı, 1’i yurt içi olmak üzere toplam 12 vaka tespit edilirken, ülkede yeni can kaybı bildirilmedi.

Yurt içi kaynaklı vaka ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki Heylongciang eyaletinde kaydedilirken, Çin ana karasında toplam vaka sayısı 82 bin 816’ya ulaştı. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan Çin’de yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise bin 629’a ulaştı.

Güney Kore’de 10 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada ise ülkede son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Ülkede bugüne kadar 240 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 10 bin 718’e ulaştı.

 Ülkede en çok vaka Daegu şehrinden kaydedilirken, can kaybının yüzde 90’dan fazlasını 60 yaş üzeri kişiler oluşturdu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 831 bin 915’e ulaştı. 

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 197 bin 318 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 807 bin 37 kişi ise iyileşti.

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