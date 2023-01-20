Dolar
18.80
Euro
20.39
Altın
1,928.37
ETH/USDT
1,564.20
BTC/USDT
21,167.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin, Bahar Bayramı'nda internette Kovid-19 ile ilgili "dezenformasyonu" engelleyecek

Çin Siberuzay İdaresi, Bahar Bayramı süresince internette Kovid-19 salgınıyla ilgili paylaşımlara karşı tedbir alacağını bildirdi.

Emre Aytekin   | 20.01.2023
Çin, Bahar Bayramı'nda internette Kovid-19 ile ilgili "dezenformasyonu" engelleyecek

Beijing

Çin Siberuzay İdaresinden (CAC), yapılan açıklamada, şubat ayı sonuna kadar internette Kovid-19 salgını konusunda "yanlış bilgi ve dedikodu yayan", "umutsuzluk duygusunu artıran" paylaşımların engelleneceği belirtildi.

Kovid-19 politikaları, antiviral tedaviler ve hasta deneyimlerine dair paylaşımlarla kamuoyunu yanlış yönlendiren ve paniğe sevk edenlerin cezalandırılacağı ifade edilerek, özellikle yaşadıkları yerlerdeki duruma ilişkin paylaşım yapan kişisel hesapların sıkı takip edileceği vurgulandı.

Açıklamada, "bir bölge hakkında suçlamalar içeren, bilinçli olarak endişe yayan ve toplumun karanlık tarafını abartarak öne çıkaran paylaşımların engelleneceği" bildirildi.

Öte yandan, tedbirler kapsamında, servet ve cinselliğin teşhiri, çevrim içi kumar ve dolandırıcılık, hurafeler, siber zorbalık ve internet bağımlılığını teşvik eden paylaşımların da temizleneceği kaydedildi.

Çin'de geleneksel Ay takvimine göre yeni yılının kutlandığı Bahar Bayramı'nda yurt içi seyahatlerin artması nedeniyle Kovid-19 vakalarının ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu dönemde sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu küçük şehirler ve uzak kırsal yerleşimlerde ortaya çıkabilecek salgınların sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de
İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da öldüren teröristler yakalandı
Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Benzer haberler

Çin, Bahar Bayramı'nda internette Kovid-19 ile ilgili "dezenformasyonu" engelleyecek

Çin, Bahar Bayramı'nda internette Kovid-19 ile ilgili "dezenformasyonu" engelleyecek

Çinli şirket Sinopharm'ın mRNA aşısı klinik denemeler için onay aldı

Çin'de Bahar Bayramı tatilinde Kovid-19 vakalarının artması bekleniyor

Çin, azalan ve yaşlanan nüfus gerçeğiyle yüzleşiyor

Çin, azalan ve yaşlanan nüfus gerçeğiyle yüzleşiyor
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2022'de yüzde 8 arttı

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2022'de yüzde 8 arttı
Belçika Kovid-19'a karşı Çin'den gelen uçakların atık suyunu tahlil etti

Belçika Kovid-19'a karşı Çin'den gelen uçakların atık suyunu tahlil etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet