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Dünya

Çin, ABD'nin Rusya ile nükleer müzakerelere katılma teklifini geri çevirdi

Çin, ABD'nin Rusya ile yürüttüğü nükleer silahların karşılıklı azaltılmasına ilişkin müzakerelere Pekin yönetiminin de katılması çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Emre Aytekin   | 08.07.2020
Çin, ABD'nin Rusya ile nükleer müzakerelere katılma teklifini geri çevirdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Genel Müdürü Büyükelçi Fu Cong, Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, teklifin gerçekçi olmadığını söyledi.

Çin'in ABD ve Rusya kadar büyük bir nükleer silah stokunun bulunmadığını ifade eden Büyükelçi Fu, "Eğer ABD nükleer silahlarını bizim seviyemize düşürmek istiyorsa müzakerelere yarın dahil olmaktan mutluluk duyarız. Ama böyle bir şeyin söz konusu olmadığını biliyoruz." dedi.

Büyükelçi Fu, ABD'nin Çin'i davet etmesini, masadan anlaşma yapmadan kalkmak için bahane arayışı olarak gördüklerini ifade ederek, Çin'in katılması için öncelikle ABD ve Rusya'nın kendi aralarında anlaşması gerektiğini kaydetti.

Teklif, geçen hafta Rusya ile 2014 imzalanan "New START" anlaşmasının yenilenmesi için Viyana'da yürütülen müzakereler sırasında ABD müzakerecisi Marshall Billingslea tarafından dile getirilmişti. Yeni anlaşmaya Çin'in de katılması gerektiğini savunan Billingslea, "Üç taraflı bir nükleer silahların kontrolü anlaşması, bize göre üçlü nükleer silahlanma yarışından kaçınmanın en iyi yolu olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Rusya ile imzalanan orta menzilli nükleer silahların azaltılmasına ilişkin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiklerini açıklamıştı.

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