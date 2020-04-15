Euro
7.49
Dolar
6.89
BIST 100
96,050.85
Altın
1,719.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin, ABD'nin DSÖ'ye yardımları durdurmasından endişeli

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladığı fonları durdurmasından "ciddi endişe duyduklarını" bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 15.04.2020
Çin, ABD'nin DSÖ'ye yardımları durdurmasından endişeli

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladığı fonu durdurmasına ilişkin, "Çin, ABD'nin DSÖ'ye finansal yardımları durdurmasını ilan etmesinden ciddi endişe duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün küresel sağlığın korunması alanında yeri doldurulamaz bir görev üstlendiğinin altını çizen Sözcü Cao, DSÖ'nün yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkışından bu yana sorumluluğunu aktif şekilde yerine getirdiğini ve salgına karşı uluslararası iş birliğini teşvik etmede merkezi koordinasyon rolü oynadığını ifade etti.

Cao, dünya genelinde salgının, çok çetin ve kritik bir seviyede olduğunu hatırlatarak, ABD'nin bu kararının DSÖ'nün kabiliyetini zayıflatacağını ve salgınla mücadelede uluslararası iş birliğine zarar vereceğini dile getirdi.

Sözcü Cao, "ABD’yi sorumluluk ve görevlerini samimiyetle yerine getirmeye, DSÖ’nün uluslararası salgınla mücadele hareketinin liderliğini desteklemeye çağırıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump dün DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını söylemişti.

"Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." ifadelerini kullanan Trump, ülkesinin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar civarında fon sağlarken, Çin'in 40 milyon dolar fon sağladığını kaydetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanofi ve GSK, Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için iş birliği yaptı
IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı
Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
Avrupa Parlamentosu mutfaklarını evsizler ve sağlık personeline açtı

Benzer haberler

IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı

IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı

Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı

ABB Meclisi AK Parti ve MHP grubundan olağanüstü toplantı çağrısı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
Libya Başbakanı Serrac'tan darbeci general Hafter'e rest: Hafter ile masaya oturmayacağım

Libya Başbakanı Serrac'tan darbeci general Hafter'e rest: Hafter ile masaya oturmayacağım
İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinlilere Kovid-19 testi yapılan kliniği kapattı

İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinlilere Kovid-19 testi yapılan kliniği kapattı