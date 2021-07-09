Euro
10.28
Dolar
8.66
BIST 100
1,379.29
Altın
1,805.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşuyor Galatasaraylı futbolcu Marcao do Nascimento Teixeira, Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Çin, ABD’nin finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi

Çin hükümeti, ABD’nin daha fazla Çinli şirketin Amerikan finans piyasalarına erişimini sınırlandırmaya yönelik kararını eleştirdi.

Şeyma Uzundere   | 09.07.2021
Çin, ABD’nin finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, "Çinli şirketlerin yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm önlemleri alacaklarını" ve "ABD’nin Çin’in içişlerine müdahale etme girişimlerini engelleyeceklerini" belirtti.

ABD’yi ticari ve ekonomik konuları siyasallaştırmakla suçlayan Vang, yaptırımların ABD’deki ve diğer ülkelerdeki birçok yatırımcıya zarar verdiğini ifade etti.

ABD’nin yaptırımları genişletme kararının ardından Dow Jones ve FTSE Russel, 20 civarında Çinli şirketi endekslerinden çıkaracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Temmuz’da imzaladığı kararname ile bazı Çinli firmaları yaptırım listesine eklemişti.

Böylece Amerikalıların yatırım yapmasının yasaklandığı Çinli şirketlerin sayısı 59’a yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 254 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde 3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü
Gönüllüler Faz-3 aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu

Benzer haberler

ABD'de son 24 saatte 254 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 254 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çin, ABD’nin finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi

ABD Donanması: Sea Breeze' tatbikatına katılan gemilerin çoğu bir süre daha Karadeniz'de kalacak

Çin, Afganistan'daki 210 vatandaşını uçakla tahliye etti

Çin, Afganistan'daki 210 vatandaşını uçakla tahliye etti
Ana akım Amerikan medyasında Rusya neden gündemden düştü?

Ana akım Amerikan medyasında Rusya neden gündemden düştü?
Çin dev pandaların 'tehlike altındaki tür' sınıflandırmasından çıkarıldığını bildirdi

Çin dev pandaların 'tehlike altındaki tür' sınıflandırmasından çıkarıldığını bildirdi