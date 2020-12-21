Euro
9.39
Dolar
7.72
BIST 100
1,393.11
Altın
1,896.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi programına katılıyor
logo
Dünya

Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu

Çin'in PetroChina Şirketi’nin Sincan Şubesi Genel Müdürü Huo Cin, özerk bölgedeki Junggar havzasının güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu söyledi.

Fuat Kabakcı   | 21.12.2020
Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu

Ankara

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin'in PetroChina Şirketi’nin Sincan Şubesi Genel Müdürü Huo Cin, özerk bölgedeki Junggar havzasının güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu söyledi.

Huo, gaz keşif alanının, havzanın güneyinde 156 kilometrekarelik bir alanı kapladığını, rezervden günlük 610 bin metreküp doğal gaz ve 106,3 metreküp ham petrol çıkarmayı beklediklerini kaydetti.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip bulunuyor.

PetroChina, Ekim 2019'da da özerk bölgenin güneyinde yaptığı arama çalışmalarında 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 180 bini geçti
Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları bir hafta askıya aldı
Katar Kovid-19 aşısını uygulamaya bu ay başlayacak
ABD'deki cezaevlerinde 1700 mahkum Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne sahip bir hastaya rastlandı

Benzer haberler

Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu

Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu

Washington Post Çin'de pamuk tarlalarında zorla çalıştırılan Uygur Türklerini yazdı

Trump, ülkedeki siber saldırıların arkasında Çin'in de olabileceğini söyledi

Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı

Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı
ABD 60'tan fazla Çinli firmayı kara listeye aldı

ABD 60'tan fazla Çinli firmayı kara listeye aldı
Çin, dev radyo teleskobunu uluslararası gök bilimcilerin kullanımına açıyor

Çin, dev radyo teleskobunu uluslararası gök bilimcilerin kullanımına açıyor