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Dünya

Cezayir'in Bumerdas kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Cezayir'in Bumerdas kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Esat Fırat   | 20.11.2022
Cezayir'in Bumerdas kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Cezayir

Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezinden (CRAAG) yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin doğusundaki Bumerdas kentinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 12.48'de kaydedildi.

Bumerdas Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kentte şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya hasarın tespit edilmediği aktarıldı.

Cezayir'in kuzeyi, özellikle Akdeniz'e bakan kıyı şeridi sık sık küçük ve orta büyüklükte depremlere sahne oluyor.

Akdeniz kıyısındaki Bumerdas kentinde Mayıs 2003'te meydana depremde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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