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Dünya

Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi

Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Enes Canlı   | 10.08.2021
Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi

Algeria

Cezayir'de Başbakan Eymen bin Abdurrahman, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Bin Abdurrahman, yangınlardaki can kaybının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini söyledi.

Cezayir Başbakanı ayrıca, Avrupa ülkelerinden yangın söndürme uçakları kiralanması için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Tizi Vizu eyaleti ve Becaya Dağı'ndaki orman yangınlarında sivilleri kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Cezayir'deki orman yangınları

Yangınlardan etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu öne çıkıyor.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, ülkedeki 17 eyalette 103 orman yangını kaydedildi. Söz konusu yangınlardan 22'sinin Tizi Vizu, 13'ünün Becaya, 13'ünün de Tarif eyaletlerinde, geri kalanlarının ise çoğu doğuda olmak üzere bazı orta bölgelerde çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Kamil Bilcud da yerel basına yaptığı açıklamada, eş zamanlı çıkan yangınlarda "sabotaj" ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını dile getirmişti.

Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.

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