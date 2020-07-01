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Dünya, Libya

Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi'nden Fransa'ya 'Libya' suçlaması

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi, Libya halkının yaşadığı tüm krizlerden Fransa'nın sorumlu olduğunu değerlendirdi.

Said İbicioğlu   | 01.07.2020
Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi'nden Fransa'ya 'Libya' suçlaması

Algeria

Cezayir'de, Barış Toplumu Hareketinden yapılan açıklamada, Fransa ve Libyalıların iradesine karşı olan "fitneci" Arap devletlerinin başından bugüne kadar Libya halkının krizlerinin sorumluğunu taşıdığı belirtildi. 

Açıklamada "Cezayir'in Libya konusundaki ilkeli duruşunun meşruiyeti tanıma üzerine kurulu olduğunu hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir'de anayasa değişikliği hazırlığı

Cezayir'in içişlerine de değinilen açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanlığına anayasa taslağı ile ilgili öneriler içeren bir dosya verdikleri ifade edildi.

Açıklamada, dosyada Cumhurbaşkanlığının sunduğu anayasa taslağına, her birinin sebepleri belirtilerek 240 değişiklik ve ekleme ile 47 maddede çıkarma teklifi içerdiği kaydedildi.

Ayırca, hareketin söz konusu maddelerin içeriğinin kamuoyuna açıklanmasını gelecek haftaya ertelediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 8 Ocak'ta en fazla 3 ay içinde yeni bir anayasa hazırlamak için uluslararası anayasa uzmanı Ahmed Laraba liderliğindeki 17 üyeli bir uzmanlar heyeti görevlendirmişti.

Cezayir’de önceki anayasa değişiklikleri eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın üçüncü dönem cumhurbaşkanı olmasının önünü açmak için 2009 ve 2014 yıllarında gerçekleşmişti.

Buteflika döneminde yapılan bu değişiklikler, Cumhurbaşkanlığına yürütme ve yargıda geniş yetkiler tanımasıyla muhalifler tarafından sıkça eleştirilmiş, sistemdeki tıkanıklıkların gerekçeleri arasında gösterilmişti.

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