Cezayir'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarında 6 kişi öldü
Ülkede bir haftada sel nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Cezayir
Cezayir'in batı illerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarında 6 kişi hayatını kaybetti.
Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batı bölgelerinde gece saatlerinde etkisini artıran aşırı yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.
Ülkenin batısındaki El-Bayd vilayetinde El-Gasul Vadisi sularının sürüklediği bir takside bulunan 5 kişinin cesedine ulaşıldı.
Tilmisan vilayetine bağlı Sebdu beldesinde de sel sularına kapılan 59 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Ülkede etkili olan şiddetli yağışlardan kaynaklanacak olası bir olumsuzluğa anında müdahale edebilmek için onlarca mürettebat, dalış ekibi ve ambulansın görevlendirildiği belirtildi.
Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce Tipaza ve Kalima (Guelma) vilayetlerinde aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin, son 24 saatte de 6 kişinin yaşanan sel felaketinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Ülkede mayıs ayı sonunda hava dalgalanmalarının başlamasından bu yana bir haftada sel nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.