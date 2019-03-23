Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir'de muhalefetten yeni yol haritası

Cezayir'de bazı muhalif partiler, geçiş dönemine liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı komisyonu kurulması teklifinde bulundu.

Gülşen Topçu   | 23.03.2019
Cezayir'de muhalefetten yeni yol haritası

Cezayir

Cezayir'de bazı muhalif partiler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yaptı ve geçiş dönemine liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı komisyonu kurulması teklifinde bulundu. 

Eski Başbakan ve Özgürlük Öncüleri Partisi lideri Ali bin Flis, Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanı Muhammed es-Said, Yeni Fecr Partisi Genel Sekreteri Et-Tahir bin Biğibiş ile Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Abdullah Caballah'ın katılımıyla başkent Cezayir'de toplantı düzenlendi.

Buteflika'nın 11 Mart'ta açıkladığı yol haritasının değerlendirildiği toplantının akabinde yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan siyasi krizin aşılmasını hedefleyen bir yol haritasının belirlendiği duyuruldu.

Cezayir halkına, talepleri yerine getirilinceye kadar gösterilere devam etme çağrısının yapıldığı açıklamada, görev süresi dolan Buteflika'nın bütün yetkilerini cumhurbaşkanlığı komisyonuna bırakacağı kısa süreli bir geçiş döneminin ilan edilmesi istendi.

Açıklamada, cumhurbaşkanlığı komisyonunun, şeffaflığı, yetkinliği ve dürüstlüğüyle bilinen ulusal kişilerden oluşacağı ve öncelikli görevleri arasında halkın taleplerinin yerine getirilmesinin yer alacağı belirtildi.

Üyelerinin gelecek seçimlerde aday olmaktan kaçınacağı komisyonun, "geçici teknokrat hükümetinin kurulması, bağımsız seçim komisyonunun oluşturulması ve seçim yasasında düzenleme yapılması" konusunda yetkilendirileceği kaydedildi. Açıklamada, yol haritasının maddelerinin uygulanmasının 6 ayı geçmemesi gerektiği dile getirildi.

Orduya halkın taleplerine kulak verme çağrısının yapıldığı açıklamada, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ramtan Lamamra'nın ziyaret ettiği ülkelerde Cezayir'deki halk hareketiyle ilgili açıklamaları kınandı.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Lamamra, 18-19 Mart'ta İtalya, Rusya ve Almanya'yı kapsayan yurt dışı turunda, ülkenin mevcut krizden daha güçlü çıkacağını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Cezayir'de Buteflika karşıtı gösteriler devam ediyor

Cezayir'de Buteflika karşıtı gösteriler devam ediyor

Buteflika seçimlere ayrılan bütçeyi iptal etmiş

'Buteflika görev süresinin dolmasıyla yönetimden ayrılabilir'

'Buteflika'nın açıklamaları meydan okuma sınırlarını aştı'

'Buteflika'nın açıklamaları meydan okuma sınırlarını aştı'
Cezayir'de yeni hükümeti kurma çabaları çıkmaza girdi

Cezayir'de yeni hükümeti kurma çabaları çıkmaza girdi
Buteflika'nın kararları ortamı yatıştırmaya yetmedi

Buteflika'nın kararları ortamı yatıştırmaya yetmedi