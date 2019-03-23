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Dünya

Etiyopya Hava Yolları New York Times ve Washington Post'a dava açacak

Etiyopya Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, ABD'nin önde gelen gazetelerini "yalan ve mesnetsiz haberler ürettikleri" gerekçesiyle dava edeceklerini duyurdu.

Tufan Aktaş   | 23.03.2019
Etiyopya Hava Yolları New York Times ve Washington Post'a dava açacak

Addis Abeba

Etiyopya Hava Yolları, 157 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasına ilişkin "yalan haberler" ürettiğini ileri sürdüğü ABD gazetelerine dava açacağını açıkladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve Washington Post'un kazaya ilişkin yaptığı haberlerin, ülkenin ve şirketin imajına zarar vermek için üretilmiş "yalan ve mesnetsiz" haberler olduğunu dile getirdi.

"Bu medya kuruluşlarına ilişkin tüm gerekli yasal adımları atmaya hazırız." diyen Gebremariam, bu gazetelere dava açılacağını dile getirdi.

Gebremariam, "sahte haberlerin" amacının ise dünyanın dikkatini, daha önce de benzer bir kazaya neden olan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklardan çekmek olduğunu belirtti.

New York Times, hafta içinde yayımladığı kazaya ilişkin haberde, yaklaşık 8 bin saatlik uçuşa sahip olan kaptan pilot Yared Getachew'in, Boeing 737 Max 8'e ilişkin simülatör eğitimi almadığını ileri sürmüştü.

Washington Post ise kazadan yıllar önce iki pilotun, şirketteki güvenlik prosedürlerinin zayıflığına ilişkin ABD Federal Havacılık İdaresi'ne şikayette bulunduğunu yazmıştı.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Her iki kazada da uçakların, kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını güçlendirmişti.

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, düşen uçağın karakutusunun ön incelemeleri sonucunda Etiyopya'daki uçak kazasıyla Endonezya'da meydana gelen uçak kazasının nedenlerinin benzer olduğunun tespit edildiğini söylemişti.

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