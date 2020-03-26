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Dünya

Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken vaka sayısı 367 oldu.

Abderrazak Boulkemh,Çağrı Koşak   | 26.03.2020
Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Cezayir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede 65 yeni vaka tespit edildiğini kaydeden Fevrar, 29 kişinin ise tedavisi sonrası taburcu edildiğini aktardı.

Fevrar ayrıca salgının ülkenin 48 bölgesinden 39'una yayıldığını, vakaların yaklaşık yarısının ise El-Buleyde vilayetinde tespit edildiğini belirtti.

Cezayir'de dün yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 21, vaka sayısı ise 302 olarak duyurulmuştu.

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