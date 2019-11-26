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Dünya

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 10 ilçeye il statüsü verildi

Cezayir'de yarısı ülkenin güneyinde olan 10 bölgenin il statüsüne geçirildiği duyuruldu.

Abdel Razek Abdallah,Safiye Karabacak   | 26.11.2019
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 10 ilçeye il statüsü verildi

Cezayir

Cezayir resmi devlet televizyonunun haberine göre, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısında 10 ilçeye il statüsü verilmesi yönünde karar alındı. 

Karar ile 1984'te 48 olarak belirlenen il sayısı 58'e yükselmiş oldu.

Ülkenin Mali sınırındaki Burc Baci Muhtar, Libya sınırındaki Canet, Nijer sınırındaki Ayn Gizzam ve Tamanrasset iline bağlı bir ilçe olan Ayn Salih'in yanı sıra ülkenin güneyindeki El-Menia, El-Mugayyer, Tugurt, Beni Abbas, Timimun ve Evlad Cellad ilçeleri il statüsüne geçirildi.

Cezayir Genelkurmay Başkanlığı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurmuştu.

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