Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı

Cezayir Din İşleri Bakanlığı Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tokalaşmayı ve sarılmayı yasaklayan fetva yayımladı.

Said İbicioğlu   | 16.05.2020
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı

Cezayir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cezayir Din İşleri Bakanlığının Resmi Fetva Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bayramlaşırken Kovid-19'un yayılmasına sebebiyet verecek tokalaşma ve sarılmanın caiz olmadığı belirtildi.

Açıklamada, bayramlaşmaların telefon ve mesaj yoluyla yapılmasının sosyal mesafenin korunması açısından önemli olduğu kaydedildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede virüs kaynaklı 536 can kaybı, 6 bin 629 da vaka bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 763'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Fransız Bakan Vidal: Kovid-19'a karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz
Libya, Kovid-19'un yayılma oranını tespit etmek için saha taraması yapacak

Benzer haberler

Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı

Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı

Fransız Bakan Vidal: Kovid-19'a karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz

Libya, Kovid-19'un yayılma oranını tespit etmek için saha taraması yapacak

Londra'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi

Londra'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi
IKBY'de son 24 saatte koronavirüs vakası tespit edilmedi

IKBY'de son 24 saatte koronavirüs vakası tespit edilmedi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 88 bin 550'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 88 bin 550'ye yükseldi