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Dünya

Cezayir ve Fransa'dan Libya'daki ateşkese destek açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Berlin Konferansı'nın sonuçları doğrultusunda Libya'daki ateşkese destek verdiklerini açıkladı.

Abderrazak Boulkemh,Çağrı Koşak   | 21.01.2020
Cezayir ve Fransa'dan Libya'daki ateşkese destek açıklaması

Cezayir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Berlin Konferansı'nın sonuçları doğrultusunda Libya'daki ateşkese destek verdiklerini açıkladı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, ülkeye resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Le Drian, "Her iki ülke, Libya'da kalıcı bir ateşkesin sağlanması için ortak çaba göstererek, taraflar arasında siyasi müzakereleri yeniden başlatmaya çalışacak." dedi.

Bukadum ise Cezayir-Fransa ilişkilerinin üst düzey istişareler yoluyla yeni bir ivme kazandırılması konusunda Le Drian ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Cezayirli Bakan ayrıca Fransız mevkidaşıyla, Berlin Konferansı sonuçları doğrultusunda Libya'da ateşkese destek verdiklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık 2019'da Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Libya'daki taraflara yaptığı çağrıyla ateşkes başlamıştı.

Ancak, Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak Pazar günü toplanırken gün içinde Halife Hafter'e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde de havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti.

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