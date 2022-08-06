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Dünya

Cezayir: Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin de bu toprakların tek meşru temsilcisi olduğunu belirtti.

Esat Fırat   | 06.08.2022
Cezayir: Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır

Cezayir

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in Pekin Büyükelçisi Hasan Rabhi’nin, İslam ülkeleri diplomatik misyon temsilcileri ile birlikte 4 Ağustos'ta Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yaptığı ziyarette Çin basınının Tayvan meselesindeki gelişmelerle ilgili sorusuna verdiği yanıta yer verildi.

Büyükelçi Rabihi, “Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümettir. Bu, 1971'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı Kararında açıkça yer almaktadır.” dedi.

Açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'da kuruluşundan bu yana, aralarında ABD'nin de bulunduğu 181 ülkenin Çin ile “Tek Çin” ilkesine dayalı diplomatik ilişkiler kurduğuna dikkat çekilerek, tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun üzerinde mutabık olduğu uluslararası ilişkileri yöneten temel bir norm olduğuna vurgu yapıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanının Tayvan ziyareti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile beraberindeki 5 kişilik ABD Kongre heyetinin geçen hafta Tayvan’a yaptığı ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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