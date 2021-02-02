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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, Koronavirüs

Cezayir Sputnik V aşısını üretme konusunda Rusya ile anlaştı

Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen yeni tip koronavirüs aşısı Sputnik V’in Cezayir’de üretim çalışmaları gelecek haftalarda başlayacak.

Aydoğan Kalabalık   | 02.02.2021
Cezayir Sputnik V aşısını üretme konusunda Rusya ile anlaştı

Rabat

Cezayir Ulusal Eczane Ürünleri Dairesi Başkanı Kemal Mansuri yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rus tarafıyla aşı imalatı konusunda gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşma sağlandığını belirtti.

Üretimin gelecek haftalarda başlayacağını kaydeden Başkan Mansuri, "Cezayir’i artık aşı ithal eden değil, ihraç eden ülke yapma zamanı geldi." dedi.

İlk etapta ülkenin aşı talebini karşılamaya yönelik üretim gerçekleştirileceğini belirten Mansuri, ikinci merhalede ise hedefin aşıyı komşu ülkelere ihraç etmek olduğunu vurguladı.

Mansuri ayrıca, aşı projesinin kamuya açık Saidal Şirketi ve gerekli uzmanlığa sahip Cezayirli özel şirketlerin ortaklığında yapılacağını aktardı.

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, dün Rusya’nın Cezayir Büyükelçisi Igor Belyaev'i kabul ederek, Sputnik V aşısının ülkede üretimi konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

29 Ocak‘ta Cezayir’e teslim edilen Sputnik V ülkeye ulaşan ilk Kovid-19 aşısı olmuştu.

Cezayir’de ulusal aşılama kampanyası süreci 30 Ocak Cumartesi günü ülkenin Bilida Hastanesi’nde yapılan ilk uygulamalarla başlatılmıştı.

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