CEZAYİR

Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, Meclis Başkanı Said Buhacce ile istifasını isteyen bazı milletvekilleri arasında yaşanan sorunu çözmek için meclisi feshetme niyetinde olmadıklarını söyledi.

Liderliğini yaptığı Ulusal Demokratik Birlik Partisi'nin başkent Cezayir'de düzenlediği bir etkinliğe katılan Uyahya, burada milletvekilleriyle Buhacce arasında yaşanan siyasi krizle ilgili açıklamalarda bulundu.

Krizin aşılması için erken seçim ihtimalinin gündemde olup olmadığıyla ilgili soruyu Uyahya, "Meclis feshedilmeyecek. Ülkede meclisin feshedilmesini gerektirecek siyasi bir kriz yok. Meclis başkanı milletvekilleri tarafından seçildi. Bir yanlış anlaşılma oldu. Durum bundan ibaret." diyerek cevaplandırdı.

Meclis içinde tıkanma söz konusu olduğunu belirten Uyahya, Buhacce'nin Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na (1954-1962) katılmış bir kişi olduğunu ve bu durumun devam etmesine izin vermeyeceğini umduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de konuşan Uyahya, seçimlerin gelecek yıl ilkbaharda yapılacağını belirtti ancak kesin bir tarih vermedi.

Cezayir meclisinde iki haftadır, Buhacce ile onun "yönetiminin kötü" olduğunu savunarak istifasını talep eden milletvekilleri arasında kriz yaşanıyor.

Cezayir anayasası, Cumhurbaşkanına meclisi feshederek 3 ay içinde erken seçime gitme yetkisi veriyor.

Muhabir: Abdel Razek Abdallah, Gülşen Topçu