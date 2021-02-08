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Dünya

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver Libya'da yerel yöneticilerle görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Libya'nın başkenti Trablus'a düzenlediği ziyaret kapsamında Libyalı yerel yöneticilerle temaslarda bulundu.

Mücahit Aydemir   | 08.02.2021
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver Libya'da yerel yöneticilerle görüştü Fotoğraf: Mücahit Aydemir/AA

Trablus

Bakan Yardımcısı Suver, Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Serhat Aksen ve bakanlık heyeti, üç günlük ziyaretin ilk gününde, Libya Yerel Yönetimler Bakanlık Divanında düzenlenen karşılamanın ardından Trablus'un Ebu Selim ve Suk Cuma Belediyelerini ziyaret etti.

Suver, Ebu Selim Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkanı Abdurrahman El-Hamidi ve Belediye Meclisi üyeleriyle toplantı yaptı. Suver daha sonra, belediyenin saha projelerini yerinde inceledi ve Hamidi'den bilgi aldı.

Ardından başkentin Suk Cuma Belediyesine geçen Suver ve beraberindeki heyet, burada Belediye Başkanı Hişam Bin Yusuf ve Belediye Meclisi üyeleriyle toplantı yaptı.

Bakan Yardımcısı Suver ve Bin Yusuf, belediyecilik hizmetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Suver, bakanlık görevinden önce 15 yıllık belediye tecrübesinin bulunduğunu paylaşarak, Türkiye'de belediyecilik alanında son yıllarda hayata geçirilen ileri seviyedeki uygulamaları anlattı.

Libya ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan ortak kardeşlik ve dostluk bağı bulunduğuna da dikkati çeken Bakan Yardımcısı Suver, "Birlikteliğimizi daha da güçlendirerek ileriye taşıma niyetinde olan Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi olarak bizler varız." dedi.

Belediye Başkanı Bin Yusuf da toplantıda Türk heyetine, belediyenin geçmişte hayata geçirdiği ve gelecekte yapılması planlanan projeleri hakkında sunum yaptı.

Bin Yusuf, Libya'da 2011'den beri süren iç savaş ve güvenlik sorunlarına eşlik eden siyasi çekişme ve bölünmeler nedeniyle yerel yönetimlere yeterince kaynak aktarılmadığını kaydetti.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Bin Yusuf, Bakan Yardımcısı Suver'e plaket takdim etti.


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