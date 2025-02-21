CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ile ABD'de görüştü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD'de görüştü.
Ankara
CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurilla ve Halevi'nin 19 Şubat'ta, ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa kentinde bulunan CENTCOM karargahında bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki "derin ve kalıcı" savunma ortaklığının yanı sıra Lübnan'daki çatışmaların durdurulması, Gazze'de ateşkes ve Yemen'deki Husiler dahil olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut durumu ele aldığı kaydedildi.
Kurilla ve Halevi, 7 Şubat'ta İsrail'de de bir araya gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.