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Dünya, Koronavirüs

Çekya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gece dışarı çıkma yasağı uygulanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük yüksek artışlar nedeniyle karantina uygulanan Çekya'da, virüsün yayılmasını önlemek için gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Aşkın Kıyağan,Mehmet Yılmaz   | 27.10.2020
Çekya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gece dışarı çıkma yasağı uygulanacak

Prag


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa'da ikinci dalganın etkili olduğu ülkelerden Çekya'da hükümet salgın hastalıkla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Halihazırda karantina uygulanan ülkede yarından itibaren saat 21.00'den 05.00'e kadar acil durumlar dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Gece sokağa çıkma yasağının bir hafta süresince uygulanması öngörülen ülkede pazar günleri alışverişe izin verilmeyecek.

Çekya'da son 24 saatte 10 bin 273 yeni vaka tespit edilirken, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı toplamda 162 bin 785’e, can kaybı 2 bin 365'e yükseldi.

Slovakya bütün ülkeyi testten geçirmeye hazırlanıyor

Slovakya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında hükümet, 10 yaş üstü herkesin hızlı antijen testten geçirilmesi için harekete geçti. Hafta sonları yapılacak uygulamayla bütün ülkenin testten geçirilmesi hedefleniyor.

Son 24 saatte 900 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplamda 46 bin 56 kişiye virüs bulaşırken, ölü sayısı ise 176’ya ulaştı.

Polonya’da günlük vaka sayısı 15 bini geçti

Polonya'da son 24 saatte 16 bin 300 yeni vaka kayıtlara geçti. Bir günde en yüksek sayının tespit edildiği ülkede toplamda 280 bin 229 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 615 kişi hayatını kaybetti.

Macaristan ve Avusturya

Avusturya'da bir günde 2 bin 835 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısının 86 bin 102'ye ulaştığı ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1005'e çıktı.

Macaristan'da da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka tespit edildi.Toplam vaka sayısı 63 bin 642'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1535'e yükseldi.

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Çekya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gece dışarı çıkma yasağı uygulanacak
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