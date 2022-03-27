Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,175.00
BTC/USDT
44,850.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çekya’da Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki Çek diplomatlara yönelik "provokatif tutum" gerekçesiyle Rusya’nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejewski’yi bakanlığa çağırdı.

Aşkın Kıyağan, Mehmet Yılmaz   | 27.03.2022
Çekya’da Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Prag

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lenka Do, basına yaptığı açıklamada, Moskova’daki Çekya Büyükelçiliği diplomatlarının Rus makamlarının tacizlerine maruz kaldığını ileri sürdü.

Do, Rus Büyükelçinin bu durumdan ötürü bakanlığa çağrıldığını ve Rusya’nın Viyana Sözleşmesi'ne saygı duyması gerektiğinin karşı tarafa iletildiğini belirtti.

Moskova’daki diplomatların durumuna ilişkin güvenlik gerekçesiyle bilgi paylaşılmadı.

Ukraynalı sığınmacı sayısına azalma

Bu arada Başbakan Petr Fiala, katıldığı bir televizyon programında, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’dan gelen sığınmacı sayısında azalma gözlendiğini, Moskova savaşı büyütmezse sığınmacı sayısının daha da gerileyeceğini ifade etti.

Çekya’nın 22 Mart’tan bu yana Ukraynalılara Avrupa Birliği (AB) içinde dolaşım olanağı sunan vize vermesine ilişkin de konuşan Fiala, savaştan kaçan sığınmacıların AB içinde dağıtılmasını talep etmediklerini ancak AB’den finansal yardım istediklerini dile getirdi.

Savaştan kaçan 300 binin üzerinde sığınmacının bulunduğu ülkede, 250 bine yakın Ukraynalıya söz konusu vizeden verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti
KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı

Benzer haberler

Çekya’da Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çekya’da Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çekya Savunma Bakanı, Macaristan'ın Ukrayna politikasına tepki gösterdi

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'yı 7-5 mağlup etti

Çekya, savaştan kaçan Ukraynalılara AB içinde dolaşım olanağı sunan vize vermeye başladı

Çekya, savaştan kaçan Ukraynalılara AB içinde dolaşım olanağı sunan vize vermeye başladı
AB, İspanya ve Çekya'da yoğun enerji tüketen şirketleri destekleme programlarını onayladı

AB, İspanya ve Çekya'da yoğun enerji tüketen şirketleri destekleme programlarını onayladı
Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı utanç ve yoksulluk içinde bitecek

Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı utanç ve yoksulluk içinde bitecek