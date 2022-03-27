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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çavuşoğlu: Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Behlül Çetinkaya   | 27.03.2022
Çavuşoğlu: Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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