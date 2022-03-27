Çavuşoğlu: Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 27, 2022
Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz.
Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz.