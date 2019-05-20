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Dünya

Çavuşoğlu Meksika'daki Türk toplumu ile görüştü

Dışişleri BakanI Çavuşoğlu, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyonda ülkede yaşayan Türk toplumu ile görüştü.

Safvan Allahverdi   | 20.05.2019
Çavuşoğlu Meksika'daki Türk toplumu ile görüştü

Washington DC

Küba'da gerçekleştirdiği temasların ardından Güney Amerika ziyareti kapsamında geçtiği Meksika'daki programına başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, resepsiyonda ülkede yaşayan Türk toplumu ile görüştü.

Çavuşoğlu'nun programı kapsamında Meksiko merkezli bir düşünce kuruluşu iş birliğinde ​düzenlenen konferansta hitap etmesi, panelin ardından Meksika Cumhuriyet Senatosu Başkanı Martí Batres ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile görüşmesi bekleniyor.

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