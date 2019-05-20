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Dünya

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Haydar Karaalp   | 20.05.2019
Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Irak'tan "Füze saldırısı Yeşil Bölge'nin açılmasını engellemez" açıklaması 

Irak'ın başkenti Bağdat'ta korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle yapılan saldırının, önümüzdeki günlerde bölgenin tamamının trafiğe açılmasını engellemeyeceği bildirildi. 

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin askeri genel sekreteri Muhammed Beyati, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesi saldırısı, bu bölgenin önümüzdeki günlerde tamamının trafiğe açılmasının önünde engel teşkil etmiyor. Yeşil Bölge'nin tamamı trafiğe açılacak." ifadesini kullandı.

2003'te ABD işgaliyle birlikte beton duvarlarla örülerek trafiğe kapatılan bölgenin bir bölümü geçen aylarda açılmış, Iraklı yetkililer, önümüzdeki günlerde bölgenin tümünün trafiğe açılacağını açıklamıştı.

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