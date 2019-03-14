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Dünya

Cansuyu Derneği'nden Mali ve Fildişi Sahilleri'ne yardım

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mali ve Fildişi Sahilleri'ndeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 14.03.2019
Cansuyu Derneği'nden Mali ve Fildişi Sahilleri'ne yardım

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mali'de kabileler arasında çıkan çatışmalardan kaçarak göç etmek zorunda kalan 1200 muhacire, içerisinde temel gıda ürünleri bulunan yardım paketleri dağıtıldı. Senou Medine bölgesinde ise hayvancılığın geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla 100 canlı hayvan dağıtımı yapıldı.

Fildişi Sahilleri'nde kuraklık yaşayan köylerde 21 su kuyusu açılarak 15 bini aşkın kişinin ihtiyacı karşılandı. Kesilen kurbanlar da 3 bin kişiye dağıtıldı. Abidjan Üniversitesinde geçen yıl olduğu gibi 67 öğrenciye eğitim yardımda bulunuldu, 124 yetimin de aylık maaşları teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, hayırsever vatandaşların desteğiyle bu bölgelerdeki faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

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