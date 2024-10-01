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Dünya

Cammu-Keşmir'deki seçimlerin son aşaması için oy kullanma işlemi başladı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de 10 yıl aranın ardından ilk defa yapılan milletvekili seçimlerinin son aşaması için oy verme işlemi başladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Cammu-Keşmir'deki seçimlerin son aşaması için oy kullanma işlemi başladı

Ankara

Hint basınında yer alan haberlere göre, Cammu-Keşmir'de seçmenler, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim'de olmak üzere 3 aşamada yapılan milletvekili seçimlerinin son aşaması için sandık başına gitti.

Yetkililer, 07.00'de başlayan oy verme işleminin sıkı güvenlik önlemleri altında sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Seçimin üçüncü ve son aşamasında 415 aday arasından 40 milletvekili seçilecek. Bu milletvekillerinden 24'ü Cammu'yu, 16'sı Keşmir bölgesini temsil edecek.

İlk iki aşama tamamlandı

Cammu-Keşmir'de üç aşamalı yapılan milletvekili seçimlerinde 8,7 milyondan fazla seçmen, 90 sandalye için oy kullanacak.

Cammu-Keşmir Meclisi'ndeki sandalyelerin 47'si Keşmir'i, 43'ü ise Cammu'yu temsil edecek.

Seçimlerde 46 ve daha fazla sandalye kazanan parti çoğunluğu sağlayacak.

Oylamanın ilk aşamasında 24, ikinci aşamasında 26 milletvekili seçilmişti.

Seçim sonuçlarının gelecek hafta halka duyurulması bekleniyor.

Son meclis seçimleri 2014'te yapılmıştı

Cammu-Keşmir'de son milletvekili seçimleri Kasım-Aralık 2014'te yapılmıştı. O dönem eyalet olan Cammu-Keşmir'de Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile Cammu-Keşmir'in eski Başbakanı ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.

Hindistan Başkanı Narendra Modi'nin BJP'si, Mufti'ye olan desteğini çekmiş ve 19 Haziran 2018'de koalisyon dağılmıştı. O tarihten bu yana Cammu-Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı.

5 Ağustos 2019'dan sonra da bölgenin özel statüsü kaldırılmış ve eyalet merkeze bağlı iki birlik toprağına dönüştürülmüştü.

Cammu-Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu-Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu-Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

Cammu-Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

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