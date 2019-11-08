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Dünya

Cammu Keşmir'de yoğun kar nedeniyle 6 kişi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin farklı bölgelerinde, yoğun kar yağışı sebebiyle yaşanan afet ve kazalarda, aralarında iki ordu mensubunun bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşçı   | 08.11.2019
Cammu Keşmir'de yoğun kar nedeniyle 6 kişi öldü

Ankara

Cammu Keşmir'de kar yağışı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )

Hint basınındaki haberlere göre, Kupvara bölgesinde kar yağışı ve görüş mesafesinin azalması sebebiyle uçuruma yuvarlanan araçtaki iki asker öldü. 

Aynı bölgede iki hamal çığ altında kalarak, Srinagar'da iki kişi de üzerlerine devrilen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle yaşanan afet ve kazalarda, eyaletin farklı bölgelerinde toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda yol, devrilen ağaçlar ve biriken kar sebebiyle kapanırken, Srinagar ve Leh'e yapılması planlanan 11 uçuş iptal edildi.

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