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Dünya

Afrika'da Fransız frangı kullanan ülkeler Fransa'daki paralarını geri çekecek

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Batı Afrika ülkelerinin, Fransız merkez bankasında tutulan paralarını geri çekme hususunda uzlaştığını belirtti.

Alaattin Doğru   | 08.11.2019
Afrika'da Fransız frangı kullanan ülkeler Fransa'daki paralarını geri çekecek

Dakar

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Fransız medyasına verdiği röportajda, sömürge parası CFA frangından yeni para birimi "eco"ya geçecek Batı Afrika ülkelerinin, Fransız merkez bankasında tutulan rezervlerini kısa sürede geri çekeceğini söyledi.

Rezervlerin çekilmesi için tarih vermeyen Talon, Fransa'dan çekilen paraların farklı müttefik ülkelerin merkez bankalarına dağıtılacağını aktardı.

Eski Fransız sömürgesi 14 Afrika ülkesinde 1945'ten bu yana kullanılan CFA frangı, değer kaybetmemesi için avro ile sabitlenmiş durumda.

Fransız Merkez Bankasından çekilen Afrika ülkelerinin paralarının değer kaybetmemesi garantisine karşılık, rezerv paralarının yüzde 50'sini Fransa'da tutmak zorunda.


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