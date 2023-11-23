Dolar
28.86
Euro
31.50
Altın
1,996.01
ETH/USDT
2,067.00
BTC/USDT
37,437.00
BIST 100
8,008.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatından 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor İstanbul Eyüp'te toprak kayması sonucu 2 bina boşaltıldı
logo
Dünya

Cammu Keşmir'de direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askeri öldürüldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askerinin öldüğü bildirildi.

Nuri Aydın  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Cammu Keşmir'de direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askeri öldürüldü

Srinagar

Associated Press'in (AP) Hint askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rajouri ilçesinin güneyindeki ormanlık alanda dün sabah direnişçilerle askerler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, ikisi yüzbaşı 4 Hint askerinin öldüğü kaydedildi.

Indian Express'te yer alan bir haberde ise çatışmada bir direnişçinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hint basınındaki haberlerde ayrıca bölgeye takviye asker sevk edildiği ve direnişçilere yönelik operasyonun devam ettiği aktarıldı.

Cammu Keşmir'in Kulgam bölgesinde direnişçilere yönelik 17 Kasım'da başlatılan operasyonda 5 direnişçinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Fahrettin Tolun'u etkisiz hale getirdi
Ağrı Dağı'nın zirvesinde "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu

Benzer haberler

Cammu Keşmir'de direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askeri öldürüldü

Cammu Keşmir'de direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askeri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli gruplarla girdiği çatışmalar sonucu bazı bölgelerden çekildi

BM: Cidde görüşmelerinin ardından Sudan'da çatışma yoğunlaştı

Asya'nın elektrikli araç sektörü küresel otomotiv piyasasını yeniden şekillendiriyor

Asya'nın elektrikli araç sektörü küresel otomotiv piyasasını yeniden şekillendiriyor
Uzmanlar: Google, İsrail Dışişleri Bakanlığından propaganda yaymak için para alıyor

Uzmanlar: Google, İsrail Dışişleri Bakanlığından propaganda yaymak için para alıyor
Pakistan askerleriyle Cammu Keşmir sınırındaki çatışmada 1 Hint asker öldü

Pakistan askerleriyle Cammu Keşmir sınırındaki çatışmada 1 Hint asker öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet