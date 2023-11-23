Dolar
28.86
Euro
31.50
Altın
1,996.01
ETH/USDT
2,067.00
BTC/USDT
37,437.00
BIST 100
8,008.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatından 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor İstanbul Eyüp'te toprak kayması sonucu 2 bina boşaltıldı
logo
Dünya

ABD'de Mısırlı satıcıyı Müslüman karşıtı sözlerle taciz eden eski Dışişleri çalışanı gözaltına alındı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını yapan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı satıcıy defalarca Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı ifadelerle sözlü saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Dildar Baykan Atalay  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
ABD'de Mısırlı satıcıyı Müslüman karşıtı sözlerle taciz eden eski Dışişleri çalışanı gözaltına alındı

Ankara

ABD basınındaki haberlere göre, Seldowitz'in Manhattan'da Mısırlı satıcıya defalarca sözlü tacizde bulunduğuna dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından New York Polis Departmanı harekete geçti.

Polisin gözaltına aldığı 64 yaşındaki Seldowitz'e "nefret suçunun" yanı sıra "ağırlaştırılmış taciz ve takip ederek tacizde bulunma" suçlaması yöneltildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya paylaşımında, "İslamofobi nefrettir. Bu alçak, saygısız söylemin şehrimizde yeri yoktur. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluyuz." ifadesini kullanmıştı.

Seldowitz'in sözleri sosyal medyada tepki toplamıştı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kibarca orayı terk etmesini istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas'a inanıyor' diye tabelalar koyacağım." demesi dikkati çekmişti.

Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratına ailesini yakalatarak, tırnaklarını söktürmekle tehdit etmişti.

Seldowitz'in, Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadisler hakkında hakaretlerde bulunması, satıcıya ise "cahil" demesi görüntülerde yer almıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Fahrettin Tolun'u etkisiz hale getirdi
Ağrı Dağı'nın zirvesinde "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu

Benzer haberler

ABD'de Mısırlı satıcıyı Müslüman karşıtı sözlerle taciz eden eski Dışişleri çalışanı gözaltına alındı

ABD'de Mısırlı satıcıyı Müslüman karşıtı sözlerle taciz eden eski Dışişleri çalışanı gözaltına alındı

ABD'de bir kişiye Müslüman karşıtı ifadelerle saldıran kadın gözaltına alındı

Obama'nın eski danışmanı, Mısırlı satıcıyı defalarca Müslüman karşıtı sözlerle taciz etti

Ankara'da terör örgütleri DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalarda 18 gözaltı

Ankara'da terör örgütleri DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalarda 18 gözaltı
"MERCEK-4" operasyonuyla 73 ilde 891 silah ele geçirildi

"MERCEK-4" operasyonuyla 73 ilde 891 silah ele geçirildi
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet