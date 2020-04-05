Cammu Keşmir'de çatışma: 8 ölü
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Srinagar
Yetkililer, Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı’nda direnişçiler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktığını bildirdi.
Çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
Dün Kulgam bölgesinde güvenlik görevlileri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.