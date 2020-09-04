Euro
8.83
Dolar
7.46
BIST 100
1,086.32
Altın
1,928.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Pekcan, 89. İzmir Enternasyonal Fuarı Açılış Törenine konuşuyor
logo
Dünya

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü, biri binbaşı 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 04.09.2020
Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Hint basınındaki haberlere göre, Baramulla bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti, biri binbaşı 3 güvenlik görevlisi ise yaralandı.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti
ABD'de tedbirler gevşetilirse Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı yıl sonunda 620 bine ulaşabilir
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 191 bin 114'e çıktı
Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı
DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz

Benzer haberler

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı

Batı’nın İslâm düşmanlığında yeni dalga

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1096, Brezilya'da 834 kişi öldü
Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi
Cammu Keşmir'de Urducanın 131 yıllık hakimiyeti sona erdi

Cammu Keşmir'de Urducanın 131 yıllık hakimiyeti sona erdi