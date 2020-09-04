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Dünya

BM'den Yunanistan'a sığınmacılar konusunda acil adımlar atması çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunan anakarası ve Ege adalarındaki mülteci ve sığınmacıların yaşam koşullarına ilişkin kritik boşluklar ve sorunlar olduğunu, Yunanistan'ın bu konuda "çok acil" adım atması gerektiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 04.09.2020
BM'den Yunanistan'a sığınmacılar konusunda acil adımlar atması çağrısı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yüksek Komiser Yardımcıları Gillian Triggs ve Raouf Mazou, Yunanistan'a yaptıkları dört günlük ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, 2015'ten bu yana Yunanistan üzerinden bir milyondan fazla mülteci ve düzensiz göçmenin Avrupa'ya ulaştığı, bununla beraber son 5 yılda geçişlerde ciddi düşüş olduğu aktarıldı.

Yunan anakarası ve Ege adalarındaki mülteci ve sığınmacıların kritik boşluklar ve sorunlarla karşılaştığı vurgulanan açıklamada, özellikle bu insanların yaşam koşullarının çok acil iyileştirilmesi ve adalardaki kabul merkezlerindeki aşırı kalabalıkların düşürülmesi için Yunanistan'a çağrıda bulunuldu.

Ayrıca, mülteci ve sığınmacıların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile verilen mücadeleye tam olarak dahil edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, ülkeye giren ve korumaya muhtaç kişilerin sınır dışı edilmemesi ve mültecilerin ülkeye entegre olmasına yardımcı olacak uzun vadeli çözümler için çağrı yapıldı.

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