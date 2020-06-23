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Dünya

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint paramiliter güçleri arasında çıkan çatışma yaşandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.06.2020
Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Ankara

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint paramiliter güçleri arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi ile bir Hint paramiliter gücü öldü.

NDTV kanalındaki habere göre, Pulwama’da Hint polis teşkilatına bağlı milis güçler (CRPF) ile direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 2 direnişçi ile bir milis gücü öldü.

Güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında sık sık yaşanan çatışmalar dolayısıyla bölgede tansiyon yükseliyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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