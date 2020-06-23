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Dünya

ABD'de bir siyahinin boğazını sıkan polis açığa alındı

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü ve yaklaşık bir aydır protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, siyahi bir zanlının boğazını sıkan polis açığa alındı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 23.06.2020
ABD'de bir siyahinin boğazını sıkan polis açığa alındı

Ankara

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü ve yaklaşık bir aydır protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, siyahi bir zanlının boğazını sıkan polis açığa alındı.

Queens savcıları tarafından yapılan açıklamada, polis memuru David Afanador'un önceki gün siyahi bir kişinin boynuna kolunu dolayarak nefes almasını engellemesine yönelik görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından polis hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın Afanador'un, Rockaway Plajı'ndaki tahta yaya kaldırımında bir kişiye uyguladığı şiddet eylemiyle ilgili açıldığı kaydedilen açıklamada, "Polisin kötü muamelesine sıfır tolerans olmalı." ifadesi kullanıldı.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Dermot Shea, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasından birkaç saat sonra yaptığı açıklamada da polis memurunun ücretsiz açığa alındığını söyledi.

Shea, "Hızlı ve ayrıca doğru da davranma yükümlüğümüz olduğunu ve halkı olan bitene ilişkin bilgilendirmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Ayrıca Queens Bölge Savcısı Melinda Katz, Afanador'un boğazına kolunu doladığı şüpheli hakkında herhangi bir suçlama olmayacağını belirtti.

Afanador, 2014'de Brooklyn'de 16 yaşındaki bir çocuğa silahının kabzasıyla vurarak dişlerini kırdığı için açığa alınmış, 2016'da beraat ederek göreve dönebilmişti.

New York'ta polisin kollarını şüphelilerin boğazına dolayarak sıkması yasak.

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