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Dünya

Cammu Keşmir, toprak mülkiyeti yasalarını protesto için genel grevde

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de meclisin hafta başında kabul ettiği toprak mülkiyetine ilişkin yasal değişiklikleri protesto için genel grev yapılıyor.

Emre Aytekin   | 31.10.2020
Cammu Keşmir, toprak mülkiyeti yasalarını protesto için genel grevde Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de meclisin hafta başında kabul ettiği toprak mülkiyetine ilişkin yasal değişiklikleri protesto için genel grev yapılıyor.

Genel grev kapsamında bölgenin farklı şehirlerinde dükkanlar ve işletmeler kapılarını kapatırken, çalışanlar iş bıraktı.

Hint polisi, protesto gösterilerine karşı sokaklarda tedbirleri yoğunlaştırdı. Kitlesel gösterilerin düzenlenmesi ihtimaline karşı başkent Srinagar ve diğer kentlerde toplu ulaşım durduruldu.

Bağımsızlık yanlısı Cammu Keşmirliler, tüm Hint vatandaşlarına bölgede toprak edinme ve Hint ordusuna toprak istimlak etme hakkı tanıyan yeni düzenlemeleri, 1950'lerde yapılan toprak reformuyla kendilerine tanınan mülkiyet imtiyazını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Yasal değişiklikler, Hindistan'da iktidardaki Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özerk yönetim statüsünü kaldırarak bölgeyi merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsündeki iki bölgeye ayırmasının ardından geldi. Söz konusu değişiklikle, Cammu Keşmir'in yerli halkına ait toprak mülkiyeti imtiyazı da kaldırılmıştı.

Cammu Keşmir halkı, yeni yasaların Hint yönetimi tarafından Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgede demografik değişim amacıyla kullanılacağından endişe ediyor.

Cammu Keşmir'in statüsü

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir bölge konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve yönetimini merkezi hükümete bağlamıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirildi ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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