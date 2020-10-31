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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 31.10.2020
Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Ermenistan ordusuna ait 3 tank, 1 "Grad" füze sistemi, 1 mühimmat dolu kamyon, 3 obüsün imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde Ermenistan ordusuna ait araç ve hedeflerin nokta atışıyla vurulduğu görülüyor.

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