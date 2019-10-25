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Dünya

California'daki yangında binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlamasıyla, binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İslam Doğru   | 25.10.2019
California'daki yangında binlerce kişi tahliye edildi Fotoğraf: Neal Waters/AA

New York

California'da yerleşim yerlerine yayılan yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlamasıyla, binlerce kişi tahliye edildi. California'nın kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesi tamamen boşaltıldı. ( Neal Waters - Anadolu Ajansı )

ABD medyasındaki haberlerde, California eyaletinin kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesinin tamamen boşaltıldığı belirtildi.

Kuru hava ve saatte 113 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle yangının yaklaşık 4 bin hektar alana yayıldığı ve tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edildi.

Zorunlu elektrik kesintilerinin California'da yaşayan yaklaşık yarım milyon insanı etkileyeceği bilgisi paylaşıldı.

Eyaletin güney kısmında da en az iki yangının devam ettiği ancak yerleşim yerlerine tehlike teşkil etmeyecek şekilde kontrol altında tutulduğu bildirildi.

California Orman ve Yangından Korunma Sözcüsü Jonathan Cox, şu ana kadar herhangi bir ölü ve yaralının olmadığını belirtti.

İki yıl önce aynı bölgede çıkan yangınlarda 44 kişi hayatını kaybetmişti.

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