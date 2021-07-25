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Dünya

California'da devam eden orman yangınlarında onlarca ev kullanılamaz hale geldi

California'da devam eden orman yangınlarında onlarca ev kullanılamaz hale geldiği bildirilirken, eyaletin Nevada sınırında birçok noktada acil durum ilan edildi.

Şeyma Uzundere   | 25.07.2021
California'da devam eden orman yangınlarında onlarca ev kullanılamaz hale geldi Fotoğraf: Neal Waters/AA

Ankara

California'da devam eden orman yangınları

California’nın Nevada sınırına yakın bir alanda meydana gelen Dixie yangını 11 gündür söndürülmeye çalışılırken, yangınlarda 20’den fazla ev kül oldu. Çıkan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 553 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Dixie yangınından Quincy bölgesindeki ormanlık alanlar da etkilendi. ( Neal Waters - Anadolu Ajansı )

ABD'nin California eyaletinin doğu sınırında kuzey-güney hattı boyunca farklı noktalarda devam eden ve günlerdir söndürülmeye çalışılan yangınlarda çok sayıda ev zarar gördü.

California’nın Nevada sınırına yakın bir alanda meydana gelen Dixie yangını 11 gündür, Tamarack yangını 21 gündür söndürülmeye çalışılırken, yangınlarda 20’den fazla ev kül oldu.

Yangın tehdidi ile karşı karşıya kalan California’nın Plumas, Alphine, Butte ve Lassen bölgeleri ile Nevada’nın Douglas bölgesinde acil durum ilan edildi.

Öte yandan, ülkenin en büyük orman yangını olan Oregon eyaletindeki Bootleg yangını da 19 gündür devam ediyor.

İtfaiye ekipleri Bootleg yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak alevlerin binlerce evi tehdit etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Montana eyaletinde 17 gündür söndürülmeye çalışılan Alder Greek yangınında yaklaşık 3 bin hektarlık alan ve 200’den fazla ev zarar gördü.

ABD’de çoğu batı eyaletlerinde olmak üzere 6’sı büyük 88 yangınla mücadele sürüyor.

Çıkan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 553 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

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