California Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı
ABD'de California 409 bini geçen yeni tip koronavirüs vakasıyla New York'u geride bırakarak, ülkede en fazla vaka görülen eyalet oldu.
New York
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği eyaletlerden California'da, John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, vaka sayısı 409 bini geçti.
40 milyon nüfusuyla ABD'nin en kalabalık eyaleti olan California vaka sayısında, salgını nispeten kontrol altına alan New York'u geçti.
California'da günlük vaka sayıları 9 bini bulurken, New York'ta ise 500 ila 700 vaka görülüyor.
Günlük 15 bine kadar çıkan vaka sayıları ile üst üste rekor kıran Florida ise California ve New York'tan sonra salgından en fazla etkilenen 3. eyalet konumunda bulunuyor.
ABD'de, Cumhuriyetçi eyaletlerin çoğunda hala maske kullanımının zorunlu olup olmaması gerektiği tartışmaları sürerken, Ohio eyaletinde de maske takma zorunluluğu getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.