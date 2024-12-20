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Dünya

Çad, Fransız askerlerinin topraklarından 31 Ocak'a kadar çekilmesini istedi

Çad makamları, Paris hükümetinden, ülkesindeki Fransız askerlerinin tamamının 31 Ocak 2025'e kadar çekilmesini talep etti.

Esra Taşkın  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Çad, Fransız askerlerinin topraklarından 31 Ocak'a kadar çekilmesini istedi

Paris

Fransız kamu radyosu RFI'nin, Paris hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çad makamları, Fransız askerlerinin topraklarından 31 Ocak'tan önce çekilmesi talebini dün Paris makamlarına iletti.

Bu talep kapsamında, Çad'da bulunan 1000 Fransız askeri ve askeri ekipmanın 6 hafta içinde çekilmesi gerekecek.

Fransız askeri kaynakları, bu kararı Çad makamları bünyesindeki "sert kesiminin bir baskı taktiği" olarak değerlendirerek, bu süre içinde Fransız askerlerinin tamamının çekilmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Aynı kaynaklar, Fransa ve Çad makamları arasında Fransız askerlerinin çekilmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.

Çad makamları da Fransız askerlerinin tamamının 31 Ocak'a kadar çekilmesini talep ettiklerini doğruladı.

Çad hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Çad Genelkurmay Başkanlığından 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Fransız savaş uçaklarının ülkeyi terk etmeye başladığı bildirilmişti.


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