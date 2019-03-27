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Dünya

Buteflika'nın partisinden ordunun çağrısına destek

Cezayir'de Genel Başkanlığını Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yürüttüğü, iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi'nden, ordunun cumhurbaşkanı makamının boşaltılması girişimine destek geldi.

Abdel Razek Abdallah,Ali Semerci,Hamdi Yıldız   | 27.03.2019
Buteflika'nın partisinden ordunun çağrısına destek

Cezayir

Cezayir'de Genel Başkanlığını Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yürüttüğü, iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi'nden (FLN) onlarca üye, ordunun ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısını desteklediğini açıkladı.

FNL'nin merkez komite üyesi yaklaşık 100 kişi, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in ülkedeki krizin çözümü için Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısını desteklediklerini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Vatanımızı tüm tehlikelerden korumamızı sağlayacak meşru ve anayasal bir başlangıç olarak, Savunma Bakanı Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed Kayid Salih'in ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısını desteklediğimizi ilan ediyoruz."

Koalisyon hükümetinin ortağı Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) de Genelkurmay Başkanı Salih'in 102. maddeyle ilgili açıklamasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya istifa çağrısında bulundu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

Halihazırda Ümmet Meclisi Başkanlığını yürüten Abdulkadir bin Salih, aynı zamanda UDTP üyesi.

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