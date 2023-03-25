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Dünya

Bulgaristan'daki HÖH Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'deki seçmenlerden oy istedi

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin Genel Başkanı Karadayı, ülkede 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde Türkiye'deki seçmenlerin oy kullanması çağrısında bulundu.

Mustafa Yılmaz  | 25.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Bulgaristan'daki HÖH Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'deki seçmenlerden oy istedi

Bursa

Bursa'daki salonda düzenlenen iftar programında konuşan Mustafa Karadayı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra parti teşkilatlarının hemen organize olduğunu, yardımların toplandığını ve deprem bölgesine ulaştırıldığını söyledi.

Bulgaristan'da 2021'deki cumhurbaşkanı seçimlerine yaklaşık 100 bin kişinin katılım gösterdiğini ve bu oyların 90 bininin kendilerine geldiğini belirten Karadayı, "Ekim ayında Türkiye'deki seçmenlerden yaklaşık 60 bin katılım oldu. Oyların yüzde 90'ı yine bize geldi ama katılım çok düşüktü." diye konuştu.

Parti temsilcilerinin seçmenleri yeterince uyaramadığını ifade eden Karadayı, şunları dile getirdi:

"Bu açıdan lütfen size yalvarırım, halkımızı uyaralım, Bulgaristan'da 2 Nisan'da çok önemli seçimler var. 2 Nisan'da sandık başına gidelim ve oyumuzu Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne verelim. İnşallah böylece sizin desteğinizle biz de hükümet ortağı olacağız. Bizim de amacımız o. Kovid-19 pandemisinden sonra Bulgaristan'da üst üste krizler yaşandı. Ekonomi, sağlık ve enerji alanında yaşanan krizlere bir de siyasi kriz eklendi. Ülke için şu anda en büyük kriz de siyasi. Bu kriz aşılmadıkça diğer krizleri aşamayız. Halkın ve vatandaşların sorunlarını çözemeyiz. Bu açıdan bizim de hedefimiz iyi bir sonuç alalım seçimlerde ve hükümet ortağı olalım."

Toplantıya HÖH temsilcileri, Türkiye'deki bazı siyasi partilerin il başkanları, üye ve temsilcileri ile HÖH milletvekili adayları, Bulgaristan'daki Türk belediye başkanları ile çok sayıda konuk katıldı.

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