Bulgaristan'da şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Ülkede gece boyunca etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Filibe (Plovdiv), Sandanski, Blagoevgrad ve Yambol başta olmak üzere birçok kentte ağaçlar devrildi, yollar ulaşıma kapandı ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Filibe'de (Plovdiv) sağanak yağışın ardından cadde ve alt geçitleri su bastı, çok sayıda ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle mahsur kalan 5 araçtaki kişilerle su altında kalan alt geçitlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Sandanski'de fırtınanın yol açtığı üç ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kentte bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintileri yaşanırken, devrilen ağaç ve dallar maddi hasara neden oldu.

Blagoevgrad'da da kuvvetli rüzgar nedeniyle çeşitli maddi hasarlar meydana geldi. Bölge Valisi Vasil Trendafilov, ikinci bir fırtına beklentisi üzerine BG-Alert acil uyarı sistemini devreye soktu.

Yambol bölgesinde ise gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu özellikle Tunca ve Straldzha belediyelerinde etkili oldu. Beş köyde saatler süren elektrik kesintisi yaşanırken, yetkililer, can kaybı veya yaralanan olmadığını ancak devrilen ağaç ve dalların bazı araçlara zarar verdiğini ve elektrik hatlarını kopardığını açıkladı.

Meteoroloji yetkilileri, bugün de birçok bölgede sağanak, gök gürültülü fırtına ve yer yer dolu beklendiğini duyurdu.

Sofya, Montana, Vratsa, Lofça (Lovech), Filibe (Plovdiv), Smolyan, Pazarcık, Rusçuk (Ruse), Silistre, Razgrad, Şumnu (Shumen), Varna, Burgaz ve Dobrich illeri için sarı kod uyarısı verildi.