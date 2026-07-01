Bulgaristan'daki sıcak hava dalgasının ardından ülke genelinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Bulgaristan'da sıcak hava dalgasının ardından şiddetli yağışlar etkili oldu Bulgaristan'daki sıcak hava dalgasının ardından ülke genelinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Başkent Sofya başta olmak üzere 25 ilde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, su baskınlarına, ulaşım aksamalarına ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Sofya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar ve su basan alt geçitler için yaklaşık 100 ihbar alındığı belirtildi.

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Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, hava durumu nedeniyle Bulgaristan genelinde sarı kod uyarısı verildiğini, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini bildirdi.

Enstitü, sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini, ülke genelinde en yüksek değerlerin 28 ila 33 derece arasında olacağını duyurdu.